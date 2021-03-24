Москва, , 13:31 — REGNUM «Роскосмос» устранила большую часть замечаний, ранее выявленных Счетной палатой РФ. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Естественно, в рамках конструктивного взаимодействия со Счетной палатой и аудиторами это все будет поправлено, причем большая часть уже поправлена», — сказал Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Счётной палаты РФ заявили, что большинство нарушений в Роскосмосе, как и заявляли в госкорпорации, действительно связаны с отчётами и документацией.

При этом в ведомстве не стали раскрывать подробностей о выявленных нарушениях, поскольку «материалы соответствующих проверок содержат информацию ограниченного доступа».