Джакарта, , 13:31 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5227 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

По состоянию на 24 марта 2021 года в Индонезии выявили 1 476 452 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки число выздоровевших от коронавируса пациентов увеличивается до 7622 человек. Всего побороть коронавирус смогли 1 312 543 человека.

За период с 23 по 24 марта 2021 года в Индонезии скончались 118 человек от COVID-19. Эпидемия унесла жизни 39 983 человек.

Согласно этим данным, в Индонезии зарегистрировано 123 926 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин призвал мусульман продолжать молиться дома во время Рамадана.

Подробнее в материале: Вице-президент Индонезии призвал верующих молиться дома в Рамадан