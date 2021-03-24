Лондон, , 13:34 — REGNUM У королевы Великобритании Елизаветы II родился десятый правнук. О рождении 21 марта сына у внучки королевы страны Зары Тиндолл 24 марта объявил официальный представитель последней, его слова приводит агентство PA.

«Зара и Майк Тиндалл рады объявить о рождении третьего ребенка, Лукаса Филипа Тиндалла», — говорится в сообщении.

Зара Тиндалл, являющаяся дочерью британской принцессы Анны, в 2011 году вышла замуж за регбиста Майка Тиндалла, через три года закончившего свою спортивную карьеру. Первая дочь родилась в семье в 2013 году, вторая — в 2016-м. Их третий ребенок будет 22-м в очереди престолонаследия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что британский принц Гарри устроился на работу в американскую фирму BetterUp, которая занимается обучением навыков карьерного роста.