Москва, , 13:29 — REGNUM В отношении двух футболистов «Тамбова» ведётся проверка по вопросу участия в договорных матчах. Об этом 24 марта сообщает «Чемпионат» со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«Получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков «Тамбова» по изменению хода ряда матчей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая информация получена в ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения.

Ранее сообщалось, что два игрока «Тамбова», которых подозревают в ставках, вызваны в РФС.

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