Москва, , 13:38 — REGNUM Россия с начала года увеличила объём производства противокоронавирусных вакцин и будет далее наращивать темпы их выпуска. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 24 марта журналистам.

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Он отметил, что в январе производство вакцин ещё не могло полностью покрыть потребности регионов. При этом спрос увеличивается по нарастающей, не скачкообразно.

Песков добавил, что производство вакцин к текущему моменту удалось нарастить. В дальнейшем все потребности внутри России будут обеспечены, это является «абсолютным приоритетом».

«Причём темпы роста будут обеспечены в предстоящие месяцы», — заверил представитель Кремля.

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