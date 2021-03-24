Москва, , 13:28 — REGNUM Центральный банк России объявил о модернизации денежных купюр номиналами 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Будет изменен дизайн банкнот национальной валюты — на них появятся виды субъектов всех округов России. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Банка России.

По словам заместителя председателя Банка России Михаилп Алексеева, в частности, появится купюра с видами субъекта Северо-Кавказского федерального округа, который ранее не был представлен ни на одной банкноте.

Так, на 500-рублевой купюре заменят виды Архангельска на изображения достопримечательностей Пятигорска. Новая банкнота поступит в обращение в 2024 году, при этом планируется оставить в обращении и денежные знаки со старым дизайном.

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