Москва, , 13:35 — REGNUM С января по февраль 2021 года выручка с продажи кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) в России выросла на 17 млрд рублей — с 109,6 до 126,6 млрд рублей. Об этом 24 марта сообщается на портале «Автостат Инфо».

Самую большую выручку с реализации кроссоверов и внедорожников в прошлом месяце получили дилеры Toyota. В отчетный месяц в России было реализовано авто сегмента SUV компании Toyota на сумму в 14,2 млрд рублей.

На втором месте по величине выручки находится BMW. За февраль 2021 года с продажи автомобилей сегмента SUV этого автопроизводителя дилеры выручили почти 14 млрд рублей. Тройку лидеров в сегменте замыкает Mercedes-Benz. В прошлом месяце выручка от реализации кроссоверов и внедорожников немецкой марки в РФ составила 13,8 млрд рублей.

Далее по списку идут: Hyundai (9,2 млрд руб.) и KIA (8,3 млрд руб.).

Напомним, по итогам 2020 года самым доходным автомобилем сегмента SUV в РФ стала модель Hyundai Creta. Её в прошлом году купили 71 418 автолюбителей, потратив на модель в общей сложности 85,4 млрд рублей.

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