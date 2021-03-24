Кострома, 24 марта, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Депутат Костромской областной думы Сергей Галичев предложил написать книгу о строительстве второго моста в Костроме — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Большегруз на единственном мосту через Волгу в Костроме

В разговоре с корреспондентом информационного агентства он указал, что не хочет становиться автором книги. По его мнению, лучше всего с этой задачей может справиться бывший мэр Костромы, краевед Борис Коробов. Книга должна носить название «История костромской мечты». Депутат предлагает перечислять часть средств с её продажи в фонд строительства переправы.

«Пора начинать собирать материалы по истории обещаний строительства второго моста. Я впервые про мечту построить второй мост в Костроме услышал где-то в начале 90-х. Эта «летопись» постепенно становится самостоятельным объектом нашего исторического наследия. Назвать книгу, думаю, стоит так: «История костромской мечты». Но я писать книгу не стал бы. Думаю, у Бориса Константиновича есть большой опыт в создании исторических изданий, он обладает достаточными знаниями и лучше всего сможет справиться с написанием такой книги. Я в свою очередь могу помочь ему и рассказать, что говорили насчёт возведения переправы в 2005—2011 годах. Книгу можно разместить на сайте для свободного доступа, также нужно создать хорошее иллюстрированное издание и продавать его туристам и костромичам в качестве сувенира. Часть средств с продажи можно перечислять в специальный фонд на строительство второго моста. Если на строительство средств не хватит, то хотя бы на закладку ещё одного камня точно наберётся», — сказал Галичев .

Сейчас в Костроме имеется одинавтопешеходныймост через Волгу, построенный в 1970 году. Из-за его перегруженности пробки в утренние и вечерние часы пик в областном центре не редкость. О необходимости возведения второй переправы в Костроме говорят как минимум последние 20 лет. В разные годы инвестировать средства в строительство моста хотели китайские корпорации, о необходимости найти деньги не объект говорили министры транспорта, депутаты. В 2012 году бывший губернатор Костромской области Игорь Слюняев торжественно заложил в Костромском районе камень в основание будущего моста близ деревни Середняя, но строительство так и не началось.

В последний раз тему моста областные власти поднимали в марте 2021 года. Министр транспорта России Виталий Савельев встретился с костромским губернатором Сергеем Ситниковым и сказал, что средства на мост в федеральном бюджете зарезервированы с 2022 года. Ранее к строительству переправы планировали приступить в 2021 году.