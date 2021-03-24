Пхеньян, , 13:32 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил послания лидерам Кубы, Вьетнама и Лаоса, призвав к укреплению отношений и ознакомив их с результатами VIII съезда Трудовой партии Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сообщают журналисты, в своих посланиях лидер Северной Кореи разъяснил позицию Пхеньяна по укреплению обороноспособности, в вопросе межкорейских отношений и отношений с Вашингтоном.

В послании бывшему председателю Государственного совета Кубы Раулю Кастро Ким Чен Ын подчеркнул стремление Трудовой партии Кореи к укреплению стратегического и товарищеского единства с Кубой и к смелой совместной борьбе против империализма.

В послании президенту Вьетнама Нгуен Фу Чонгу глава КНДР выразил намерение укреплять и развивать традиционные дружественные отношения с Вьетнамом, а в послании премьер-министру Лаоса Тонглуну Сисулиту — подтвердил стремление к всестороннему развитию товарищеских и братских отношений на пути к победе социализма.

Напомним, что 22 марта глава КНДР обменялся устными посланиями с председателем КНР Си Цзиньпинем.

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