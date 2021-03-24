Москва, , 13:35 — REGNUM С 25 марта в Московской городской думе возобновляется работа комиссий и депутатских объединений в очном режиме. Соответствующее решение было принято 24 марта на заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Однако при проведении мероприятий будут действовать ограничения. Например, число участников очных заседаний и встреч не должна будет превышать половины от предельной вместимости помещения, где проводится то или иное мероприятие.

Кроме того, принятое Мосгордумой протокольное решение предусматривает, что каждый депутат вправе будет принять не более 10 посетителей в день. Что касается форма проведения заседания МГД, то решение о том, будет ли оно проводиться в очном или дистанционном формате, примет комиссия по организации работы думы накануне дня заседания. Решение будет приниматься с учетом результатов тестов на коронавирус депутатов и сотрудников аппарата Мосгордумы.

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