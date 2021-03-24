Стокгольм, , 16:32 — REGNUM Несмотря на то, что уровень распространения коронавируса растет во многих регионах Швеции, Агентство общественного здравоохранения не советует воздерживаться от поездок на Пасху. Однако в Сконе граждан уведомили, что все ограничения по-прежнему сохраняются. Им также посоветовали не встречаться с незнакомыми людьми на Пасху и не заводить новых контактов, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом, как сообщила новостная служба SVT Nyheter, заявила главный инфекционист Сконе Ева Меландер в ходе пресс-конференции 24 марта.

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«Ограничения распространяются и на Пасху. Не время расслабляться», — отметила она.

Сейчас в Сконе уровень распространения коронавируса растет во всех возрастных группах, кроме лиц 20−29 лет и среди самых пожилых. Однако среди медицинских работников он снижается.

«Оставайтесь в своем мирке и не заводите новых контактов. Не ходите по магазинам, а если это делаете, то делайте это самостоятельно. Не пользуйтесь общественным транспортом без необходимости», — заявила Меландер.

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