Горно-Алтайск, , 13:24 — REGNUM В школах Республики Алтай в 2021 году открыто 12 вакансий по программе «Земский учитель». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства образования, желающим предложена работа учителями математики, физики, информатики и английского языка в восьми районах.

«Педагоги, которые примут участие в программе и переедут в выбранную школу, получат от государства по 1 млн рублей. Данную сумму каждый может потратить на свое усмотрение», — отметили в ведомстве.

Участниками программы могут стать выпускники вузов и средних учебных заведений педагогического направления в возрасте не старше 55 лет. Претенденты должны быть готовы переехать в село и работать не меньше 18 часов в неделю. Прием заявок осуществляется до 15 апреля 2021 года.

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