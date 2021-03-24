Саратов, , 13:36 — REGNUM В Саратовской области продлили до 30 сентября особый беззаявительный порядок выплаты ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет (на обучающегося в общеобразовательной организации — до 18 лет) малоимущим семьям. Соответствующее решение принято 24 марта депутатами Саратовской облдумы и коснется 71 тыс. получателей данного вида пособия на 115 тыс. детей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Также до 30 сентября продлен беззаявительный порядок действия удостоверений 12 тыс. многодетным семьям и вкладышей к ним, 2,3 тыс. многодетных семей будут получать ежемесячные компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, имеющих в составе не менее 3-х несовершеннолетних детей.

Ранее в связи с ограничительными мерами в условиях распространения коронавирусной инфекции беззаявительный порядок выплат устанавливали до 31 октября 2020 года, затем его продлевали до 31 марта 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области в 85 учреждениях социального облуживания населения ежегодно оказывают услуги 220 тыс. человек. По итогу предоставляются порядка 92 мер поддержки, из них 80 — по линии соцзащиты, еще 12 — по линии труда и занятости. Указанными мерами помощи охвачены 725 тыс. человек. На эти цели направили в 2020 году 29 млрд рублей (в 2019 году — 18 млрд рублей).

Читайте также: В Саратовской области социальную помощь получают более 700 тыс. человек