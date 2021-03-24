Киев, , 13:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ввёл очередные санкции в отношении физических и юридических лиц из России. Это следует их указа украинского лидера, опубликованного на сайте президента республики.

В числе 26 физический лиц и 81 компании — начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков, сотрудники миграционного управления донской полиции, чья деятельность связана с выдачей паспортов РФ жителям Донбасса. Под санкции попала и сенатор Совета Федерации РФ от Ростовской области Ирина Рукавишникова.

Также в список попали ряд донских компаний, среди которых «Метуглетрейд», «МетАвтоПром», «Промресурс», «Таганрогский кабельный завод Энерго» и другие.