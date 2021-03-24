Стокгольм, , 13:41 — REGNUM Жители Швеции крайне охотно вакцинируются в принципе, о чем было известно и раньше. Согласно новому опросу, проведенному Novus по заказу Sveriges Radio, 94% респондентов заявили, что они хотят сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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В ходе февральского опроса было проведено порядка 16 000 интервью с гражданами Швеции в возрасте в возрасте от 18 до 84 лет.

Подчеркивается, что респонденты отвечали еще до того, как применение вакцины AstraZeneca было приостановлено для исследования побочных эффектов.

«Если мы начнем массовую вакцинацию, и позже выяснится, что есть необычные, но серьезные побочные эффекты, и власти заявили, что это абсолютно безопасно, то это может сказаться на доверии к вакцине», — заявила научный сотрудник Уппсальского университета Джессия Нилен Фальквист.