Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на плавучей платформе Of Course I Still Love You («Кончено, я по-прежнему люблю тебя»), сообщили 24 марта на странице Twitter компании SpaceX.

Ракета вывела на орбиту 60 спутников интернет-связи Starlink. В компании подтвердили развертывание спутников.

При запуске использовалась многоразовая ступень, которая ранее уже участвовала в пусках SpaceX.

Предыдущий запуск Falcon 9 со спутниками Starlink произошел 14 марта. Число спутников на орбите достигло 1383.

