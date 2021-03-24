Уфа, , 13:28 — REGNUM Проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали пять школьников, проводит прокуратура в Башкирии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба этого надзорного ведомства.

Сообщается, что утром 24 марта автомобиль ВАЗ-2110 выезжал со второстепенной дороги на главную. В этот момент он столкнулся с грузовиком ГАЗ. В этом ДТП получили травмы школьники в возрасте от 11 до 14 лет. Они ехали из села Япарсаз в школу в селе Матраево. Пострадавших срочно доставили в медучреждение.

«Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сотрудникам прокуратуры предстоит проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что авария произошла на автодороге Сара — Акъяр — Юлдыбаево. Трое из пяти госпитализированных школьников находятся в реанимации.

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