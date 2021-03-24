Стокгольм, , 13:45 — REGNUM Правительство Швеции снимет запрет на въезд из Норвегии и Дании с 31 марта. Однако отрицательный тест на COVID-19 все равно потребуется. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Ранее запрет на въезд в Швецию для граждан двух стран был установлен из-за боязни шведских властей распространения различных мутаций коронавируса. Однако теперь запрет смягчается.

В то же время только соседние страны Норвегия и Дания затронуты изменением порядка въезда в Швецию.

«Это означает, среди прочего, что норвежцы и датчане могут поехать в свои дома на территории Швеции и что семьи и друзья из-за границы могут встречаться друг с другом при условии, что они могут предъявить справку об отрицательном результате теста на ковид», — заявил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг в ходе утренней конференции 24 марта.

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