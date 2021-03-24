Москва, , 13:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 24 марта, пообщается с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным в рамках традиционного общения с регионами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что российский лидер, который накануне вакцинировался от коронавирусной инфекции, работает в обычном режиме. У него запланировано несколько непубличных мероприятий внутреннего характера.

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«Из публичного — сегодня он заслушает губернатора Новгородской области Андрея Никитина, позанимается делами Великого Новгорода», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным состоялась в Москве в марте 2020 года. Глава региона информировал российского лидера о социально-экономической ситуации в Новгородской области, а также участии региона в национальных проектах.