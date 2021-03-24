Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил режим ограничительных мер, введенных для противодействия распространению короноавирусной инфекции, по 30 апреля текущего года. При этом отдельные ограничения будут смягчены, зато другие продолжат действовать по 15 мая и даже по 30 сентября 2021 года.

Александр Беглов ИА REGNUM

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Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Санкт Петербурга от 13 марта 2020 года №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)».

В рамках смягчения ограничений с 25 марта количество гостей, которые могут присутствовать при торжественной регистрации брака, увеличивается до 40 человек.

С того же числа согласованию с соответствующими комитетами подлежат спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия только численностью более 75 человек

«Ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов продлеваются по 30 апреля», — подчеркнули в пресс-службе Смольного.

Кроме того, сохраняются ранее установленные другие ограничительные меры. Напомним, по 30 сентября были установлены ограничения по предоставлению услуг в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления на территории Санкт-Петербурга.

Для исполнительных органов государственной власти проведение досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием граждан допускается только по поручению губернатора Санкт Петербурга.

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