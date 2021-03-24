Стокгольм, , 13:48 — REGNUM Неудачи с доставкой вакцины от COVID-19 в ЕС вызвала раздражение во многих странах объединения. В то же время миллионы доз уходят в другие страны. Поэтому вечером 23 марта представители Европейской комиссии подготовили законопроект, согласно которому экспорт может быть приостановлен на шесть недель. Однако Швеция в лице своего министра по делам ЕС Ханса Дальгрена предостерегает Брюссель от развязывания открытой торговой войны. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Законопроект Европейской комиссии предполагает эскалацию конфликта из-за вакцины от COVID-19, сообщило американское издание The New York Times 23 марта, сославшись на то, что журналисты издания видели документ и подтвердили его содержание после контактов с двумя официальными представителями ЕС.

Швеция, несмотря на несколько сообщений о задержках с вакцинами, не поддерживает расширение полномочий Еврокомиссии по прекращению экспорта.

«Нам нужно наращивать диалог как с производителями, так и с другими лидерами по всему миру, а не обострять конфронтацию, которая может привести к какой-то торговой войне за вакцины», — завил министр Швеции по делам ЕС Ханс Дальгрен.

Читайте ранее в этом сюжете: Тяжёлый «развод» Британии с ЕС усугубляет «войну вакцин» – Aftonbladet

Читайте развитие сюжета: Швецию снова откроют для жителей Норвегии и Дании