Белокаменка, , 13:18 — REGNUM На площадке строительства Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области произошла массовая драка, за помощью медиков обратились несколько человек. По данному факту проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в правоохранительных органах.

По данным Telegram-каналов, причиной конфликта рабочих стало нежелание одного из них уступить коллеге место в столовой.

Напомним, в Белокаменке находится строительная площадка ООО «НОВАТЭК-Мурманск», где работают 11 тысяч человек.