Лондон, , 13:21 — REGNUM «Война вакцин» между бывшими «супругами» ЕС и Великобританией становится все более токсичной. Ситуация усугубляется «тяжелым разводом». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использует успех вакцинации, чтобы продемонстрировать преимущества Brexit. Но ЕС так просто отдавать ему эту победу не хочет. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.

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«Можно подумать, что если и есть кто-то, кто сможет сотрудничать ради обеспечения своего население вакциной от COVID-19, так это страны ЕС и Великобритания. Еще несколько месяцев назад они были частью одного союза с чрезвычайно тесным сотрудничеством почти во всех областях», — написал Ханссон.

«Но развод в виде Brexit, очевидно, оставил глубокие раны. Теперь бывшие соседи по кровати борются за дозы вакцины, как кошка с собакой. ЕС угрожает ввести запрет на экспорт вакцин в Великобританию, если британцы также не поделятся производимыми у себя вакцинами. Борис Джонсон настолько нервничает, что в последние дни он позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель, чтобы заставить их остановить эти планы», — написал Ханссон.