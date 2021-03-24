Москва, , 13:16 — REGNUM Перспектива «полномасштабной горячей войны» США и России в ближайшем будущем маловероятна, если не сказать, что пока невозможна, считают аналитики Института РУССТРАТ. Ведь стратегическое ядерное сдерживание работает до сих пор, а договор о СНВ-3, который США и Россия заключили 5 февраля 2011 года, был продлен до 5 февраля 2026 года.

Однако, по мнению экспертов Института, «гибридное противостояние будет продолжено».

Так, в ответ на невразумительную «выходку» Джо Байдена в отношении президента России Владимира Путина, МИД РФ отозвал своего посла в США Анатолия Антонова «с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США». При этом ответного хода со стороны Вашингтона не последовало.

Это может означать, что американская сторона пока не готова делать серьезных шагов и обострять отношения с Россией, отмечают авторы публикации.

Кроме того, подобное «неадекватное поведение нынешней администрации США» может быть на руку России: союзники Вашингтона в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе оказались «подставлены» и сейчас появилась неплохая возможность для разрушения североатлантической солидарности по отношению к США. А также существует вероятность полного распада НАТО, в котором «США всегда играли доминирующую роль и используют блок как инструмент жёсткого контроля своих союзников и партнёров».

Касательно непосредственно российско-американских отношений в современных реалиях, авторы приводят в своей публикации слова президента России Владимира Путина: «и мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им [американскому истеблишменту] придётся с этим считаться. Им придётся с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие, несмотря на санкции, оскорбления, им придётся с этим считаться».

Таким образом, в сложившейся ситуации в плюсе оказываются все, кроме США.