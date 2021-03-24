Воронеж, , 13:16 — REGNUM Таможенный терминал особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» построят в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом сообщили 24 марта в пресс-службе правительства региона.

Вопросы строительства, эксплуатации и работы терминала планируется обсудить 26 марта во время поездки в регион представителей руководства Таможенной службы РФ.

«В этом году у нас будет важное мероприятие — это конкурсная процедура и начало строительства таможенного терминала. Компаниям, которые работают на экспорт, необходимо будет проходить таможенные процедуры. Плюс, экономические зоны пользуются благоприятным режимом освобождения от таможенных пошлин. Здесь будет происходить процедура растаможивания — полностью весь цикл. В пятницу в Воронеже будет руководитель Таможенной службы РФ, мы как раз обсудим с ним вопросы строительства, дальнейшей эксплуатации, работы таможенного терминала», — сообщил исполняющий обязанности губернатора Виталий Шабалатов.

Строительство таможенного терминала, как планируется, упростит экспортерам процесс прохождения полного цикла растаможивания.

ОЭЗ «Центр» была создана в конце 2018 года, 6 января 2019 года ее создание было утверждено правительством РФ.