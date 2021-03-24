Ставрополь, , 13:15 — REGNUM В Ставропольском крае произошло ЧП на охоте. Один из мужчин случайно выстрелил в своего знакомого и убил его. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в СКР по региону.

Из подробностей происшествия известно, что 42-летний житель Предгорного района вместе со своим 52-летним знакомым вечером 13 марта охотились на кабанов, волков и шакалов. Заметив движение в прицел оружия, он подумал, что это животные, и выстрелил, но попал в человека. Ранение в бедро стало смертельным для товарища, тот скончался в больнице.

В настоящее время по делу назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.