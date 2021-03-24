Тамбов, , 13:15 — REGNUM В Тамбовской области прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела по факту возникновения очага инфекции африканской чумы свиней на производственном участке ОП «Бондарское» ООО «Черкизово-свиноводство». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Вспышка заболевания обнаружена на производственном участке около села Максимовка в Бондарском районе. Прокуратура и Россельхознадзор провели внеплановую проверку, чтобы установить причины возникновения очага инфекции.

Выяснилось, что администрации ООО «Черкизово-свиноводство» допускало факты перемещения поголовья с откормочных площадок Липецкой области, где наблюдался высокий падеж животных. Более того, на самой площадке в январе тоже наблюдался резкий рост падежа животных, однако в систему ГИС «Меркурий» и в органы государственной ветеринарной службы предприятие сведения не направило.

Прокурор направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных.