Стокгольм, , 14:59 — REGNUM Лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон и лидер «Левых» Нуши Дадгостар представляют собой «странную пару», в политическом смысле. Но сегодня их позиции по крайне мере по одному из вопросов совпадают — партии будут голосовать против выделения средств в фонд восстановления экономик стран ЕС после пандемии. Об этом 24 марта сообщила газета Aftonbladet.

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По данным издания, обе партии «скажут свое нет» 24 марта, когда Риксдаг обсудил выделение Швецией 150 миллиардов крон (€15 млрд) в совместный фонд ЕС для масштабных инвестиций в климат. Речь идет о доле Швеции в общем объеме заимствований в фонд.

«Редко, когда Риксдаг так много говорит «да» и «аминь» одновременно — за исключением случаев, когда рассматривается государственный бюджет», — отмечается в статье.

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