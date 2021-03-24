Москва, , 13:22 — REGNUM Новая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» может быть поставлена в Сирию уже в апреле 2021 года. Об этом 24 марта сообщил посол арабской республики в Москве Рияд Хаддад.

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Как рассказал посол Сирии, слова которого приводит ТАСС, в стране уже стартовала вакцинация с использованием российского препарата «Спутник V», и в ходе нее прививки получает медицинский персонал больниц Дамаска и его пригорода, а также Латакии, Хомса и других городов.

«Отметим, что министерство здравоохранения Сирии получило от российской стороны обещание поставить дополнительные дозы вакцины, которые могут прибыть в течение апреля», — сказал Хаддад.

Кроме того, он рассказал, что власти страны также рассматривают вариант с приобретением вакцины от COVID-19, созданной в Китае.

«Конечно, группа сирийского правительства, занимающаяся противостоянием распространению эпидемии коронавируса, разработала план, направленный на привлечение большего количества доз вакцин против коронавируса, и, безусловно, российские вакцины будут в приоритете, особенно вакцина «Спутник V». В дополнение к этому группа сирийского правительства изучает возможность обеспечения [населения] китайской вакциной», — добавил сирийский дипломат.

Отметим, в настоящее время на территории Сирии выявили в общей сложности свыше 17,7 тыс. носителей коронавируса за весь период пандемии.