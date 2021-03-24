Москва, , 13:14 — REGNUM Тенденция к постепенному повышению ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году может сохраниться, если выход из «коронакризиса» будет последовательным и бизнес будет уверен в оживлении экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян.

Вместе с тем, как полагает экономист, ЦБ РФ может скорректировать политику из-за санкций, а также дальнейшего развития ситуации с пандемией.

Что касается рассуждений о том, как повышение ставки влияет на уровень инфляции, то Джагитян обратил внимание на пример Турции.

«Там, несмотря на резкое ужесточение денежно-кредитной политики, включая увеличение ключевой ставки Центрального банка Турции с 10,25% до 19% за период с октября 2020 г. по февраль 2021 г., инфляция не снизилась, а наоборот, выросла — с 12% до 15,6%, — сказал он. — При этом национальная валюта Турции — турецкая лира укрепилась на 15%, так и не отыграв обесценение за предыдущие годы, а международные резервы пополнились на 20 млрд долларов».

По мнению Джагитяна, ключевая ставка должна быть такой, чтобы способствовать экономическому росту, с одной стороны, и обеспечивать стабильность национальной валюты, с другой.

«Такой баланс найти всегда непросто, поскольку факторов, определяющих состояние и перспективы макросреды, много и они непрерывно изменяются», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, средние ставки по кредитам в России к концу 2021 года могут вырасти 0,75−1 процентный пункт.

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