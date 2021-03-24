Москва, , 13:11 — REGNUM Идея о том, что Хабаровск в ближайшие годы будет убран с купюры в пять тысяч рублей в наказание за акции протеста, является неверной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Какие-то такие размышления о каких-то эфемерных наказаниях — это тоже абсолютно неверный подход», — сказал Песков.

Ранее ЦБ РФ заявил о планах к 2025 году модернизировать ряд российских купюр — в частности, вместо Хабаровска на банкноте в пять тысяч рублей появится Екатеринбург.