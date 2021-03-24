Москва, , 13:11 — REGNUM В России могут вырасти цены на спиртные напитки, сообщил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Так, по его словам, цены на водку и пиво в 2021 году российского производства могут вырасти не менее чем на 5%. Отечественные вина могут подорожать на 10−15%.

По его мнению, цены на импортный алкоголь также вырастут примерно на 5%.

«Небольшой рост будет обусловлен тем, что курс доллара, как и евро, демонстрирует определенную стабильность», — цитируют его «Известия».

Председатель СоветаТоргово-промышленной палаты (ТПП) Александр Борисов считает, что цены в нынешнем году вырастут только в пределах инфляции.

При этом в Министерстве финансов России сообщили, что предпосылок для роста цен на алкоголь нет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Минфин разработал проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий повышение ставки акциза на сигареты в 2021 году на 20% вместо 4%, как предусмотрено действующей редакцией кодекса.

Министр финансов Антон Силуанов сообщал, что это приведёт к увеличению средней стоимости пачки сигарет на 20 рублей — до 140 рублей. В правительстве рассчитывают, что данная мера принесет в бюджет дополнительно 70 млрд рублей доходов.

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