Москва, , 13:07 — REGNUM Госдума приняла закон о принятии Российской Федерацией Устава Международной организации по миграции, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта. Законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

Вступление Российской Федерации в Международную организацию по миграции позволит укрепить международный статус государства в сфере регулирования миграции и предоставить возможность использовать потенциал Международной организации по миграции для продвижения российских интересов в данной сфере, отмечается в сопроводительных документах.

Взносы в операционную часть бюджета организации являются добровольными, и любой донор в операционную часть бюджета может оговорить с организацией сроки и условия с учетом целей и функций организации, на которые его взносы могут использоваться, отмечается в сопроводительных документах.

«Вопрос о членских взносах будет решаться после принятия устава… Но правительство РФ зарезервировало средства для уплаты членских взносов», — сообщил замглавы МВД Игорь Зубов.

В Международную организацию по миграции (МОМ) водят 173 государства, еще восемь стран имеют статус наблюдателя. Таким образом, большинство стран — «основных игроков» на мировой арене, кроме России, являются членами MOM и определяют миграционную политику на мировом уровне.

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