Минск, , 13:06 — REGNUM «За нарушения требований законодательства приостановлена деятельность 28 аптек», — проинформировал 24 марта Комитет государственного контроля Белоруссии.

Решение о приостановлении розничной реализации лекарств в 28 аптеках Минска, Гомеля, Бобруйска и Жодино принято за нарушения требований законодательства министерством здравоохранения по результатам контрольных мероприятий, проведённых в марте 2021 года КГК. Претензии к аптекам предъявлены «по вопросу обоснованности цен на отечественные и импортные лекарственные средства, а также соблюдения требований законодательства при осуществлении фармацевтической деятельности».

Больше новостей на эту тему в сюжете: Экономический кризис в Белоруссии КГК установил, что «практически повсеместно произошло увеличение розничных цен на лекарственные препараты». Отмечено также, что «некоторые организации проигнорировали рекомендации об ограничении розничных цен на лекарственные препараты».Напомним, с 1 января правительство Белоруссии подняло налог (НДС) на лекарства и медицинские изделия, сохранив при этом требования по налоговой нагрузке и зарплатам. Продавцы отреагировали на это повышением цен, что в правительстве посчитали неправомерным.

Читайте подробности: Белорусское средневековье — 2021