Москва, , 13:05 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, которым предусматривается расширение круга лиц, подлежащих государственной защите, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Госзащита распространяется на служащих Вооруженных сил РФ, принимавших непосредственное участие в борьбе с терроризмом, на федеральных государственных гражданских служащих органов внешней разведки РФ, принимавших непосредственное участие в специальных операциях или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности страны, а также на сотрудников Росгвардии, принимавших непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп.

Отметим, что на рассмотрении Госдумы находится законопроект о штрафах до 200 тыс. рублей за распространение данных силовиков, полученных с использованием служебного положения.

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