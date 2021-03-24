Санкт-Петербург, 24 марта, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге продолжает работу межведомственная комиссия по рассмотрению заявлений медиков о несогласии с решениями об отказе в предоставлении выплат за ущерб здоровью в связи с заражением коронавирусной инфекцией при исполнении служебных обязанностей.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата в Мариинской больнице, которая лечила больных с ковидом

«В 2020 году Комиссия восстановила права почти 80 медиков, в том числе пострадавших сотрудников Городской станции скорой медицинской помощи, — они получили единовременные выплаты», — сообщил 24 марта омбудсмен Петербурга Александр Шишлов, выступая с докладом перед депутатами Законодательного собрания.

Он отдал должное тому, что органы власти Санкт-Петербург первыми в РФ приняли решение о предоставлении дополнительных единовременных выплат медикам, пострадавшим при оказании помощи пациентам с коронавирусом и членам семей умерших медиков.

«Однако на практике предоставление единовременных выплат вызывало многочисленные вопросы», — отметил Шишлов. В частности, по его предложению губернатор Санкт-Петербурга поддержал изменения порядка признания медиков пострадавшими — из акта о признании было исключено требование об установлении «вины» медика за заражение (в процентах).

«Медики сталкивались со сложностями в признании их пострадавшими комиссиями медицинских организаций, с отказами в назначении единовременных выплат отделами социальной защиты районных администраций и Комитетом по социальной политике», — сообщил Шишлов.

Напомним, по данным Смольного, в 2020 году единовременные выплаты от города получили 11 178 медиков. Также были произведены выплаты 77 членам семей 37 умерших медицинских работников. Общая сумма выплат составила 3,7 млрд рублей. Заболевшим на работе медикам выплачивают по 300 тысяч рублей, при установлении инвалидности — 500 тысяч рублей, членам семьи в случае смерти медработника — 1 млн рублей.