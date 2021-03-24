Ростов-на-Дону, , 13:04 — REGNUM В ГУ МВД России по Ростовской области представили видео, в котором раскрыты подробности операции по штурму подпольного казино в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.

Установлено, что трое ростовчан арендовали два нежилых помещения, где проводились азартные игры с использованием игрового оборудования. Изъято четыре покерных стола, игровые фишки номиналом более 3,5 млн рублей, 230 тыс. рублей наличными, игральные карты.

ИА REGNUM сообщало, что донские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

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