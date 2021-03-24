Ставрополь, , 13:04 — REGNUM Отставка правительства Ставропольского края была необходима для того, чтобы не было вопросов к команде, с которой работает губернатор. Он должен быть уверен в каждом, поэтому дал поручение проверить всех претендентов на посты во власти как при первом поступлении на работу. Так прокомментировал 23 марта отставку правительства губернатор края Владимир Владимиров.

«Отправка в отставку была нужна для того, чтобы проверка была проведена в полном объёме, как при первом приёме на работу. То есть, правоохранительными органами будет исследована вся «подноготная» человека», — заявил глава субъекта в ходе «прямой линии» с жителями края.

По словам Владимирова, каждый представитель органов власти будет проверен на аффилированность, различные коррупциогенные факторы, в том числе связанные с собственностью кандидатов, на участие в бизнесе.

«И я точно буду знать, что после такой проверки к участнику моей команды нет вопросов, и мы будем больше доверять друг другу», — цитирует Владимирова его пресс-служба.

Напомним, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отправил правительство в отставку 15 марта 2021 года после ареста вице-премьера Александра Золотарева, уличенного во взятке.

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