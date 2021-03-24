Нур-Султан, , 13:02 — REGNUM В Нур-Султане за минувшие сутки, 23 марта, выпало 26 мм осадков снега, что превысило месячную норму. Об этом сообщили в пресс-службе акимата (администрации) города.

Месячная норма осадков в марте в Нур-Султане составляет 18 мм. Коммунальные службы вывезли из столицы Казахстана 83 тыс. куб. метров снега.

В работе по очистке задействовано 1500 единиц техники и около 1800 дорожных рабочих. За сутки совершено более 5,7 тыс. рейсов. Работа продолжается непрерывно в двухсменном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Нур-Султане и центральной части страны из-за непогоды возникла сложная ситуация на автодорогах. Спасатели вызволили из снежных заносов 724 человека, в том числе 111 детей.

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