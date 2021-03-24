Москва, , 13:02 — REGNUM За период новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) российские космонавты совершат порядка десяти выходов в открытый космос. Об этом на пресс-конференции 24 марта сообщил командир космического корабля «Союз МС-18» Олег Новицкий.

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«У нас обширная программа внекорабельной деятельности — десять выходов в открытый космос», — сказал Новицкий, добавив, что он поработает в трёх из них.

Космонавт Петр Дубров выполнит до семи выходов в открытый космос, «если всё пойдет по плану». Дубов, слова которого приводит ТАСС, добавил, что российские космонавты по имеющимся планам будут выполнять выход в открытый космос в российских скафандрах, а не американских.

Как сообщало ИА REGNUM, новый экипаж отправится на Международную космическую станцию в апреле 2021 года с космодрома «Байконур». Он будет полностью состоять из граждан РФ.

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Так, решением Межведомственной комиссии по отбору космонавтов в состав основного экипажа МКС-65 включены командир МКС-65, командир корабля «Союз МС-18» Олег Новицкий, бортинженер Петр Дубров, а также второй бортинженер Сергей Корсаков. Также был утверждён дублирующий экипаж в составе Антона Шкаплерова, Андрея Бабкина и Дмитрия Петелина.