Самара, , 13:05 — REGNUM 1,7 млн кв. метров жилья намерены сдать в эксплуатацию в 2021 году в Самарской области. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Сообщается, что данный вопрос рассматривался на расширенном совещании в областном правительстве. В совещании приняли участие руководители свыше 40 строительных компаний области.

В 2021 году в регионе уже сдано в эксплуатацию 159 тысяч кв. метров жилья. А всего в текущем году планируется сдать 1,7 млн кв. метров жилья, в том числе 830 тысяч кв. метров в многоквартирных жилых домах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году чиновники планируют выдать организациям разрешения на строительство жилья, которые позволят возвести 1301 тысячу кв. метров жилья в многоквартирных домах.