Кызыл, 24 марта, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Новорожденных из неблагополучных семей в Туве будут изымать на патронаж сроком от 10 дней до двух месяцев. Об этом заявила заместитель главы региона по социальным вопросам Саида Сенгии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. XVII век

«Согласно плану мероприятий, в течение 10 дней после рождения, а в последующем не менее 2-х раз в месяц будет проводиться межведомственный медико-социальный патронаж социально неблагополучных семей, в том числе с малолетними детьми, и беременных женщин», — отметила вице-премьер.

Основной акцент будет направлен на профилактику детской смертности от внешних причин.

По отдельному стандарту будет вестись и диспансерное наблюдение детей на первом году жизни. По словам главврача республиканской детской больницы Айланы Донгак, при выявлении детей в социально опасном положении об этом будут уведомлять комитет по делам несовершеннолетних при мэрии Кызыла, а также правоохранительные органы. Всего с начала марта поступило уже 22 сигнала.

Напомним, с начала года в республике зарегистрировано несколько трагических случаев гибели детей из-за распития спиртных напитков взрослыми. Последний инцидент произошёл неделей ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 18 марта погибли четыре человека, в том числе двое детей 3 и 5 лет. Выяснилось, что их мать состояла на профилактическом учёте в полиции как злоупотребляющая спиртными напитками. Ранее у неё не раз забирали детей и помещали их в социальный центр, но за три недели до трагедии вернули домой.

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