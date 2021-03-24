Медан, Индонезия, , 13:01 — REGNUM Государственный прокурор в Медане (Индонезия) обвинил трех курьеров, перевозивших 40 кг метамфетамина, к смертной казни, сообщает CNN Indonesia.

Прокурор установил, что трое обвиняемых были признаны виновными в нарушении статьи 114 и статьи 132 Закона Индонезии № 35 от 2009 года о наркотиках.

Одному из обвиняемых были предоставлены все условия и плата в размере двух миллионов рупий при выполнении работы.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезиипризвал мусульман продолжать молиться дома во время Рамадана.

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