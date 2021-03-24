, 13:07 — REGNUM Российский космодром должен быть единым механизмом, а не набором автономных стартовых комплексов. Космодромам нужна модернизация, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 24 марта журналистам.

По его словам, работа космодромов должна быть более простой, её нужно освободить от консервативных решений. Если прежде под каждую ракету строили отдельный комплекс, то сегодня нужно сделать так, чтобы несколько ракет обслуживались в одном техническом комплексе.

«То есть рассматривать как единый организм весь космодром, а не как набор стартовых комплексов, которые существуют автономно, сами по себе», — пояснил Рогозин.

Он добавил, что соответствующее поручение отдал вице-премьер Марат Хуснуллин.

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