Москва, , 13:00 — REGNUM В России производители биополимеров (полилактида) и биоразлагаемого пластика получат поддержку в рамках государственной программы развития сельского хозяйства, сообщает 24 марта пресс-служба правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В пресс-службе отметили, что получение биоразлагаемых материалов возможно при глубокой переработке сельхозсырья. И теперь у предприятий, которые этим занимаются, появится доступ к сельхозкредитам, которые предоставляются по льготной ставке до 5% годовых на срок от двух до 15 лет.

«Чтобы обеспечить такую возможность, перечень продукции, при производстве которой предлагается господдержка, дополнен рядом позиций. В их числе — полимеры этилена и полиацетали», — рассказали в пресс-службе.

В правительстве рассчитывают при помощи мер поддержки нарастить производство биополимеров и биоразлагаемого пластика.