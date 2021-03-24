Рим, , 13:01 — REGNUM Лидер итальянской партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони с 22 марта снова находится в больнице. Об этом 24 марта сообщил один из его адвокатов в начале судебного заседания в Милане по делу, по которому 84-летний политик проходит в качестве обвиняемого.

«Из-за проблем со здоровьем Сильвио Берлускони с понедельника находится в больнице», — приводит слова адвоката экс-премьер-министра газета La Repubblica.

При этом 84-летний итальянский политик обвиняется в даче ложных показаний и подкупе свидетелей по «делу Руби».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта министр экономики Италии Даниэле Франко заявил, что правительство страны намерено ограничить период действия особых мер поддержки экономики 2021 годом.