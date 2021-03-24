Волгоград, , 13:03 — REGNUM В Волгоградской области 24 марта подтверждены 124 случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 123 человека, скончались от осложнений пять пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области выявлены 52 799 носителей коронавируса. Выздоровели 50 518 человек, осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 918 пациентов.

В стационарах находятся 2,2 тысячи взрослых и 10 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1363 человека.