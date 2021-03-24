Москва, , 12:59 — REGNUM Российская валюта ставит новые антирекорды на торгах 24 марта. Доллар коснулся максимумов конца января, а евро добрался до одномесячных пиков, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований группы компаний CMS Institute Николай Переславский.

«После первоначального обвала рубль слегка скорректировался, но общей медвежьей картины это не меняет. Судя по набору факторов, присутствующих сейчас на рынке, наша валюта рискует понести еще более агрессивные потери в ближайшие дни.

На данный момент львиная доля драйверов говорит в пользу дальнейшего падения курса рубля, который снижается агрессивнее своих коллег по развивающемуся сегменту.

Во-первых, трейдеры избавляются от длинных позиций в ожидании новых санкций США. Причем на этот раз не исключается, что дополнительные ограничения затронут уже не отдельные лица, а экономику в целом.

К таким предположениям инвесторы пришли на фоне жесткой риторики Байдена. К слову, сам Кремль допускает возможность отключения России от платежной системы SWIFT, что говорит о подготовке властей к серьезным санкциям.

Во-вторых, не меньшее давление рубль как рисковый актив ощущает со стороны европейского фактора, который проявляется в третьей волне пандемии, вынуждающей правительства ужесточать/возобновлять ограничения в регионе.

Усугубление статистики заражений в Европе заставляет банки понижать свои прогнозы по восстановлению мировой экономики, что влечет повсеместное бегство от рисков.

В-третьих, нефть продолжает падение, лишившись 6% на торгах 23 марта. Прежде всего на рынок черного золота давит ухудшение перспектив восстановления мирового спроса из-за эпидемии, тогда как в Штатах прогнозируется рост добычи на фоне оживления восстановления буровой активности.

В-четвертых, доллар как защитный актив в сложившихся условиях обладает преимуществом, притесняя высокодоходный рубль. Пара коснулась отметки 76,25 руб., вплотную приблизившись к максимумам этого года, которые могут быть пройдены уже в ближайшее время», — считает эксперт.

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