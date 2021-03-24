Омск, , 12:59 — REGNUM Бизнесмен, занимавшийся изготовлением тентов, убит в Омске во дворе собственного дома.

Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли 23 марта в Ленинском округе Омска. По предварительным данным, у предпринимателя при себе была крупная сумма наличными — почти 1 млн рублей. Однако деньги не тронули, передает 24 марта Ngs55.ru, ссылаясь на свой источник.

Следственный комитет подтвердил факт убийства, однако деталей в ведомстве не раскрыли.

Омские СМИ предполагают, что убитым является владелец и гендиректор компании «Тент-сервис 55» Дмитрий Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, задержаны подозреваемые в убийстве депутата городской думы Беслана.

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