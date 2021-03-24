Ливны, Орловская область, , 12:59 — REGNUM Тело новорождённого мальчика обнаружено на мусороперерабатывающем предприятии в городе Ливны 23 марта. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

«По поручению прокурора области организовано проведение комплекса необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство матерью новорожденного ребёнка»)», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Расследование дела прокуратура взяла под контроль. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР, по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия